Вильфанд: в пяти округах России ожидается аномальная жара

В частности, в Ленинградской области прогнозируют плюс 28-33 градуса

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Аномально высокая температура воздуха в ближайшие дни прогнозируется в пяти округах России. Показатель будет превышать климатическую норму на 6-10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Аномально жаркая погода прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе. В Мурманской, Псковской, Архангельской, Новгородской областях, Ненецком автономном округе и Карелии температура в ближайшие дни составит от 29 до 32 градусов из-за антициклона и облачной погоды. Аномалия выше нормы - 7-8 градусов. И 28-33 градуса в Ленинградской области ожидается, что тоже очень много, в Московской области не будет таких температур", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что по Центральному федеральному округу прогнозируется температура до 31 градуса, выпущены штормовые предупреждения. Сильная жара ожидается и на юге страны, в Адыгее и Крыму температура в ближайшие дни может достигать 40 градусов, в Калмыкии - плюс 42. "В Краснодарском крае редчайший случай: в Сочи и других приморских городах температура будет доходить до 38 градусов. Обычно море является сглаживающим фактором, но сейчас происходит сильная адвекция теплых воздушных масс из регионов Ближнего Востока. На Северном Кавказе жара сильнейшая, в Чеченской республике на 7-8 градусов температура выше нормы с максимальным значением 36 градусов. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - до 38 градусов", - отметил метеоролог.

Он также добавил, что высокая температура будет наблюдаться и на Дальнем Востоке. На Чукотке с 31 июля и до 2 августа температура будет на 6-7 градусов выше нормы, максимальное значение составит 26-27 градусов. На Сахалине в тот же период прогнозируется до 29 градусов, в Якутии - до 31 градуса, в Хабаровском крае - до 32, что на 6-10 градусов выше нормы.