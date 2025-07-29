Работодатель самостоятельно может уводить людей на удаленку в такое время, считает член комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию Владимир Лифантьев

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские власти вряд ли смогут в периоды экстремальной жары объявлять "сиесту" или вводить всеобщий дистанционный режим работы, но компаниям стоит сделать удаленку в подобных случаях частью корпоративной культуры. Такое мнение ТАСС высказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экологии и устойчивому развитию Владимир Лифантьев.

"Если мы говорим о введении условной "сиесты" или же переводов на домашний тип работы, мы понимаем, что это не может быть законодательным актом. Это не подходит для огромного числа сотрудников. У нас очень много предприятий непрерывного цикла производства. Есть те же врачи, которые работают и в 30, и в 35 градусов жары. Поэтому работодатель самостоятельно, по идее, может и должен уводить людей на удаленку в такое время. Это нужно делать частью корпоративной культуры", - отметил он.

Эксперт привел в пример передвижение по городу на общественном транспорте в 30-градусную жару, заметив, что оно может пагубно сказаться на здоровье некоторых людей.

"У нас есть некоторые регионы с резко континентальным климатом, где годовой перепад по температуре может быть от плюс 40 до минус 40 градусов. Это все очень плохо влияет на вегетососудистую систему человека, и, действительно, в это время нужно себя поберечь. В жару у скорых всегда очень много работы, потому что у людей происходит гипертонический криз", - объяснил член ОП.

Сервис "Работы.ру" провел исследование, в котором более 3,3 тыс. россиян поделились мнением о работе в летний период. По итогам опроса выяснилось, что 59% респондентов хотели бы сократить рабочий день летом для большего комфорта, 47% опрошенных - за удаленный формат, 39% считают, что оптимально будет не работать, если температура превышает 30 градусов. 17% выступают за более раннее начало и конец рабочего дня, в то время как 12% предпочли бы не выходить на работу в условиях ливней и гроз.