Частичную компенсацию стоимости путевки предоставляют за счет краевого бюджета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Порядка 200 детей из подшефных Камчатскому краю населенных пунктов в ДНР - города Светлодарск и пгт Мироновский - летом 2025 года отдохнут и оздоровятся в детских лагерях за счет краевого бюджета. Об этом ТАСС сообщила министр образования региона Александра Короткова.

"В 2025 году предусмотрены отдых и оздоровление 200 детей из подшефных территорий. За счет средств краевого бюджета, в рамках заключенных государственных контрактов будут оплачены услуги оздоровления в детском стационарном лагере ДОК "Морская звезда" в Краснодарском крае и проезд к месту отдыха и обратно", - рассказала Короткова.

По ее словам, отдых детей участников СВО организуется на территории Камчатского края. "За счет краевого бюджета предоставляется частичная компенсация стоимости путевки в загородные лагеря, расположенные за пределами Камчатского края. Согласно действующему порядку, частичная компенсация предоставляется в размере свыше 20 тыс. рублей", - рассказала министр образование региона.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, также за пределами Камчатского края отдыхают талантливые и одаренные дети в федеральных детских центрах по выделенной региональной квоте.

Вместе с тем, за счет средств краевого бюджета за пределами региона обеспечен также отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Летом 2025 года планируется отдых 120 детей за лето, значительная часть из них - дети-сироты", - рассказали в правительстве Камчатки.

В соответствии с Указом президента России Владимира Путина, в работе по восстановлению Донбасса принимают участие все 11 регионов Дальнего Востока. Всего за 2022-2024 годы регионами ДФО отремонтировано более 840 объектов в 24 населенных пунктах ДНР.

О восстановлении подшефных Камчатке территорий в ДНР

В 2022 году Камчатский край присоединился к масштабной работе и взял шефство над двумя населенными пунктами в Донецкой Народной Республике - городом Светлодарском и поселком городского типа Мироновский. Регион выполняет капитальный ремонт школ, МФЦ, домов, дорог и других социальных объектов. Также в республику на регулярной основе доставляется гуманитарная помощь.