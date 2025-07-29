Би-би-си: в Британии жертвы насилия заявили о домогательствах полиции

Одна из женщин указала, что в 12 лет ее изнасиловали в служебной машине

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Женщины, ставшие в детстве жертвами сексуального насилия со стороны этнических банд на севере Англии, рассказали, что при обращении в полицию они сталкивались с изнасилованием и домогательствами со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Отмечается, что по меньшей мере пять жительниц Великобритании подверглись сексуальному насилию со стороны полицейских. Одна из них указала, что была изнасилована сотрудником полиции в возрасте 12 лет в его служебной машине. По ее словам, представитель правоохранительных органов угрожал, что отведет ее снова к преступникам, если она не будет слушаться его.

Би-би-си добавила, что ознакомилась с "письменными заявлениями этих женщин, а также с показаниями 25 других жертв группировок, занимавшихся сексуальной эксплуатацией детей". Некоторые из них утверждают, что "коррумпированные сотрудники полиции действовали заодно с бандами или не принимали мер по пресечению" преступлений.

Случаи изнасилований и сексуальной эксплуатации детей преимущественно выходцами из Пакистана были массовыми в некоторых городах на севере Англии в период с конца 1980-х - начала 1990-х и до середины 2010-х годов. Внимание к этой проблеме было снова привлечено в начале 2025 года после того, как стало известно, что замглавы МВД Великобритании Джесс Филлипс отказалась начать национальное расследование сексуальных преступлений и реакции на них полиции, прокуратуры и местных властей, несмотря на просьбу городского совета города Олдем.

Чиновница высказала мнение, что такое расследование должно проводиться на местном уровне, как это было в Ротереме и Телфорде. Газета The Daily Telegraph усмотрела в ее отказе нежелание оттолкнуть от Лейбористской партии избирателей-мусульман. В июне премьер-министр Великобритании Кир Стармер после нескольких месяцев критики заявил, что британские власти все-таки проведут общенациональное расследование массовых случаев сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.

Масштаб преступлений

Сексуальные преступления, которые замалчивались или игнорировались на протяжении многих лет, начали предаваться огласке лишь в 2012 году. Стармер, в июле 2024 года возглавивший правительство лейбористов, с 2008 по 2013 год руководил Королевской прокурорской службой и ранее признавал, что в некоторых случаев сотрудники полиции и прокуратуры избегали привлекать к суду представителей этнических и религиозных меньшинств, опасаясь обвинений в расизме и исламофобии.

По данным Би-би-си, расследование в Ротереме показало, что только с 1997 по 2013 год около 1,4 тыс. детей пострадали от сексуального насилия, совершенного в основном британцами пакистанского происхождения. Расследование в Телфорде в свою очередь выявило, что примерно 1 тыс. девочек подверглись сексуальному насилию за 40-летний период. Только в этих двух городах за совершенные преступления были осуждены больше 100 человек.