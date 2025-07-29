По словам депутата Виталия Милонова, в последнее время различные геральдические символы и предметы, олицетворяющие историю России и ее победы, "получили особое значение для всей страны"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Единая Россия") направил письмо на имя главы Геральдического совета при президенте РФ Георгия Вилинбахова с просьбой поддержать идею создания специального юридического статуса для бывших государственных и исторических символов России. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, в последнее время различные геральдические символы и предметы, олицетворяющие историю России и ее победы, "получили особое значение для всей страны".

В качестве примеров Милонов привел черно-желто-белый "имперский флаг" и "Николаевский флаг" образца 1914 года. При этом, депутат отмечает, эти государственные символы, хоть и бывшие, "до сих пор не имеют четкого юридического статуса".

"Прошу вас оценить идею разработки специального юридического режима для бывших государственных и исторических символов нашей страны, чтобы исключить их возможное очернение, оскорбление или искажение", - написал Милонов.

По его словам, создание и внедрение такого правового режима поможет защитить историю России от манипуляций и попыток искажения.