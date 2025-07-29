В частности, в Красноярском крае и в Хакасии в ближайшие дни ожидаются сильный дождь и гроза

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сильные дожди, приводящие к подъему воды до уровня неблагоприятных отметок, прогнозируются в регионах Урала, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северо-Запада европейской части России. Не исключены подтопления и затруднения для судоходства, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центральных районах Красноярского края и в Хакасии в ближайшие дни ожидаются сильный дождь и гроза. А вот в Томской области уже прошли сильные осадки, и поэтому на реке Васюган будет превышение отметки неблагоприятного явления, возможны небольшие подтопления. Очень сильные осадки пройдут в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, в среду ожидаются сильный ливневый дождь, гроза, ветер до 20 м/с. В четверг ожидается ливневый дождь, что приведет к подтоплению огородов, садов и дорог", - сказал он.

В Свердловской, Курганской и Челябинской областях в ближайшие дни пройдут интенсивные осадки, ожидается значительное повышение уровня воды в поймах рек. Возможен выход за пойму, что может привести к подтоплениям. В Ханты-Мансийском автономном округе на реках Иртыш, Конда и Обь в результате длительных и сильных осадков прогнозируется опасная ситуация в нескольких населенных пунктах, возможны подтопления. Аналогичные явления не исключены и в Ямало-Ненецком автономном округе.

По словам Вильфанда, в Коми, на реке Вычегда, уровень воды достигнет неблагоприятно низкой отметки, что создаст затруднения для судоходства. Аналогичная ситуация прогнозируется в республике и на реке Печора.

В Приволжском федеральном округе, в Кировской области, также ожидается достижение неблагоприятно низкой отметки на водных объектах. "На отдельных участках Уфы в Башкортостане тоже отметки будут низкими, судоходство будет невозможно", - отметил он.