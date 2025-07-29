Штраф положен, если кормление птиц приведет к созданию санитарно-эпидемиологических угроз, уточнил зампред комитета Госдумы по ЖКХ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Кормление голубей и других птиц рядом с жилыми домами грозит штрафами в случае создания этим санитарно-эпидемиологических угроз. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"За кормление голубей и других птиц в жилых зонах может грозить ответственность по статье 8.2 КоАП РФ ("Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления"), такая судебная практика есть. Однако она применима лишь в тех случаях, когда кормление голубей создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Соответственно, это штраф не за кормление, а за последствия от него", - сказал депутат.

Этой статьей предусмотрена ответственность для граждан от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф вырастает: для физлиц - до 3-5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30-40 тыс. рублей, для юрлиц - до 250-400 тыс. рублей.

По этой же статье штрафы грозят жильцам, выбрасывающим мусор из окна или оставляющим его в подъезде, напомнил парламентарий. Он подчеркнул, что для привлечения к ответственности необходимо наличие доказательств нарушений - фотографий, видео или показаний свидетелей. По словам Колунова, до обращения в полицию или Роспотребнадзор лучше направить жалобу в управляющую компанию или ТСЖ с просьбой провести разъяснительную работу.