Осадков в столице не прогнозируют

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Температурный фон в Московском регионе в течение будних дней будет в диапазоне 28-31 градуса. Осадков не ожидается, погода будет солнечной, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До пятницы включительно в Московском регионе будет совершенно однородный режим погоды - 28-31 градус, в центре столицы - 30-31. Это аномально жаркая погода, она опасна для москвичей", - сказал он.

Вильфанд добавил, что ночная температура составит около 15-17 градусов. При этом прогнозируется много солнца, без существенных осадков.