Депутат Федяев: родители не должны помогать детям арендовать самокаты

Парламентарий отметил, что "законодательного запрета нет, но прокатные сервисы считают", что люди до 18 лет не осознают ответственность за вред, который могут причинить себе и окружающим

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Родители не должны нарушать правила аренды электросамокатов, помогая детям обходить установленные прокатными сервисами возрастные ограничения. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").

Ранее в пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что операторы проката самокатов в столице со старта сезона заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей.

"Большинство прокатных сервисов рассматривают совершеннолетие как необходимый пункт заключения договора на прокатное использование. То есть прокатные сервисы до 18 лет в прокат самокаты не дают. Многие пытаются это обходить, многие родители помогают детям это обходить. Это неправильно, это нарушение. И прокатные сервисы с этим борются", - сказал Федяев.

Он также отметил, что "законодательного запрета нет, но прокатные сервисы считают, что до 18 лет человек не отдает себе полной ответственности об опасности и о том вреде, который может причинить себе и окружающим". "Поэтому если это личный самокат - сегодня по законодательству выезд даже на проезжую часть разрешен с 14 лет, но мы все равно на проезжую часть призываем не выезжать и кататься аккуратно. А если мы говорим про прокатные сервисы - [возрастной порог установлен с] 18 лет", - добавил парламентарий.