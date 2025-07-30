На Камчатке готовы переселить жителей домов, в которых найдут трещины после землетрясения

Специалисты проводят осмотр соцучреждений и жилого фонда

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты приступили к осмотру зданий в Петропавловске-Камчатском после произошедшего утром сильного землетрясения. Как сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Солодов, в случае обнаружения опасных для конструкции трещин в жилье, власти предоставят жителям временное размещение в безопасных местах.

"В настоящее время проводится осмотр всех без исключения социальных учреждений по обращениям жителей, их уже достаточно много поступает, и осмотр жилого фонда. В тех случаях, когда будут обнаружены трещины, угрожающие устойчивости зданий, в ближайшее время будет обеспечено безопасное временное размещение. Потому что, безусловно, безопасность сейчас - главный приоритет", - заявил глава региона.

Он отметил, что жители Камчатки всегда должны помнить, что живут в сейсмоопасном районе, и что надо быть готовыми к таким событиям.

Ранее пресс-служба Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщала, что в 150 км от Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Предварительно, по разным данным, оно ощущалось с силой 6-8 баллов. По сообщению корреспондента ТАСС, в домах попадали шкафы, разбились зеркала, тряслись автомобили.