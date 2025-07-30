Депутат Госдумы Артем Метелев сообщил, что изменения в ГОСТ будут внесены в ближайшие месяцы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Предупреждающие надписи о вреде здоровью могут стать обязательными для размещения на упаковках вейпов и никотинсодержащих жидкостей. Соответствующие изменения в ГОСТ, регулирующий производство такой продукции, могут быть внесены в ближайшее время, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"Мы предложили Росстандарту изменения в профильный ГОСТ: ввести для упаковок вейпов и жидкостей обязательные, хорошо заметные, предупреждающие об опасностях надписи, как на сигаретах, а также убрать привлекательные для детей элементы дизайна. Я благодарен главе ведомства Антону Павловичу Шалаеву за поддержку нашей позиции. Изменения будут внесены в ближайшие месяцы", - сказал Метелев.

Ранее Метелев направил письмо на имя Шалаева с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в ГОСТ, регулирующий производство никотинсодержащих жидкостей. В документе депутат предложил обязать производителей размещать на упаковке вейпов и никотинсодержащей жидкости предупредительные надписи о вреде потребления продукции, аналогично требованиям, действующим в отношении сигарет.