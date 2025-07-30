Травм у пациентов и персонала не зафиксировали

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКЙ, 30 июля. /ТАСС/. Городская детская поликлиника №1 в Петропавловске-Камчатском временно закрыта на техническое обследование после сильного утреннего землетрясения как наиболее пострадавшая. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

"По первичной информации, серьезных повреждений нет, есть косметические дефекты. Пока наиболее пострадавшим объектом является Городская детская поликлиника №1, работа учреждения временно приостановлена. Проводится обследование техническими специалистами, и по заключению будем принимать решение по дальнейшему функционированию данного объекта. Остальные учреждения здравоохранения работают. Травм у пациентов и персонала не зафиксировано", - рассказал Мельников.