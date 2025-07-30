На Камчатке после землетрясения увеличилось количество вызовов скорой помощи

Пациенты звонят с жалобами на артериальное давление, аритмию и эпилепсию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясение увеличилось. Пациенты звонят с жалобами на артериальное давление, аритмию и эпилепсию, сообщили ТАСС на Петропавловск-Камчатской городской станции скорой помощи №1.

"За последние два часа вызовов больше, чем обычно в это время, но пока трудно посчитать, насколько. В основном жалобы пациентов связаны с повышенным артериальным давлением и аритмией, за последний час три раза бригады выезжали на эпилептический припадок. Медпомощь оказывается в штатном режиме, мы настоятельно просим водителей пропускать на дорогах кареты скорой помощи даже в пробках", - рассказали на станции скорой помощи.