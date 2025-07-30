Член центрального штаба президентского движения Денис Полунчуков напомнил, что рейс считается стыковочным только в том случае, если все участки маршрута оформлены в одной брони

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ответственность за доставку пассажира до конечного пункта назначения при оформлении стыковочного авиарейса в рамках одного бронирования полностью лежит на авиакомпании. Об этом ТАСС заявил эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", член центрального штаба президентского движения Денис Полунчуков.

"Если авиакомпания предлагает стыковочный рейс, она тем самым берет на себя обязательства по обеспечению пересадки. И если пассажир не успевает на стыковку по вине перевозчика, должна быть выплачена компенсация", - подчеркнул Полунчуков.

Он напомнил, что рейс считается стыковочным только в том случае, если все участки маршрута оформлены в одной брони. Если билеты покупаются отдельно, ответственность за пересадку несет сам пассажир. В случае, когда оба сегмента выполняет одна авиакомпания, она обязана доставить пассажира до пункта назначения даже при опоздании и пересадить его на следующий доступный рейс.

По словам Полунчукова, минимальное время стыковки обычно составляет около 40 минут - этого достаточно, чтобы пассажир перешел на следующий рейс, а багаж был перегружен. Однако чем короче пересадка, тем выше риск опоздания при задержке первого сегмента.