В ГД обсуждают создание цифровых сервисов экстренной помощи туристам за рубежом

По словам зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, такой инструмент, в частности, позволит российскому путешественнику вызвать экстренные службы страны пребывания, даст возможность быстро связаться с консульством РФ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сервисы экстренной помощи российским туристам за рубежом планируется включить в единую цифровую платформу в сфере туризма, разрабатываемую по поручению президента РФ. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

В 2024 году президент РФ Владимир Путин поручил кабмину создать интегральную цифровую платформу в сфере туризма. В июне глава профильного комитета Госдумы Сангаджи Тарбаев на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что платформа находится в стадии разработки.

"Обсуждаются инициативы по созданию новых и внедрению имеющихся проверенных цифровых сервисов экстренной помощи и стандартам информирования граждан при выезде за рубеж. В единую цифровую платформу [в сфере туризма] планируется включить приложения, которые смогут выручить нашего туриста в экстренной ситуации за рубежом", - сказал депутат.

По словам Кривоносова, такой инструмент позволит российскому путешественнику вызвать экстренные службы страны пребывания, даст возможность быстро связаться с консульством РФ, обеспечит подачу электронного обращения по факту кражи или потери имущества, а также сохранность копий документов в облаке.

"Помимо внедрения цифровых технологий работаем над упрощением взаимодействия с консульствами: ускорением оформления временных документов при утере паспорта за рубежом, расширением полномочий консульств в части оказания помощи при имущественных инцидентах и внедрением горячей линии с круглосуточной поддержкой", - сообщил Кривоносов.

Он отметил, что также необходимо повышать ответственность туроператоров, чтобы они "информировали своих клиентов о действиях при потере документов или вещей и включали в турпакеты дополнительные опции страхования имущества".