В то же время генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси вновь призвал жителей регионов на тихоокеанском побережье страны немедленно эвакуироваться из-за приближающегося цунами высотой до 3 м

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Информации об ущербе или пострадавших на территории Японии после мощного землетрясения на Камчатке и вызванным им цунами не поступало. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"На данный момент информации о пострадавших или ущербе не поступало", - отметил он. В то же время Хаяси вновь призвал жителей регионов на тихоокеанском побережье Японии немедленно эвакуироваться из-за приближающегося цунами высотой до 3 м. "Пожалуйста, эвакуируйтесь на возвышенность, на верхние этажи зданий и в другие безопасные места", - добавил он.

Хаяси также сообщил, что при канцелярии премьер-министра Сигэру Исибы начал работу кризисный штаб, координирующий действия профильных министерств и ведомств, работающих над предотвращением последствий удара стихии.

К настоящему моменту к ряду регионов на севере Японии уже пришли волны цунами высотой 30-40 см, однако сейсмологи подчеркивают, что угроза прихода новых волн высотой до 3 м сохраняется.