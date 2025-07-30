Все оперативные службы операторов привели в состояние повышенной готовности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Все узлы связи в Камчатском крае восстановлены после произошедшего землетрясения, нарушений нет, заявил в Telegram-канале правительства Камчатки министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

"По информации, предоставленной нам всеми операторами Камчатского края, нарушений в работе сети не зафиксировано. Все оперативные службы операторов связи приведены в состояние повышенной готовности. Те некоторые пропадания связи, в части, к примеру, домовых узлов связи, или некоторые пропадания сотовой связи в определенных районах нашего города, были спровоцированы лишь отключением электроэнергии. На данный момент все узлы связи восстановлены, находятся на постоянном мониторинге", - сказал министр.

Он добавил, что зоновый магистральный канал связи также не пострадал.

Утром в среду у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, достигла 8,7. Оно стало сильнейшим землетрясением с 1952 года. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального минздрава, есть пострадавшие, а также выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Обрушилась часть фасада детского сада в Петропавловске-Камчатском, наблюдались перебои со связью и подачей света. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств. Волна цунами высотой 30 см достигла Японии, а в Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.