За кормление бездомных собак в общественных местах будут штрафовать на 1,5-3 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Парламент Приморского края принял во втором и третьем чтениях поправки в краевой закон "Об административных правонарушениях в Приморском крае". Теперь за кормление бездомных собак в общественных местах граждан будут штрафовать на 1,5-3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Краевые законодатели приняли во втором и третьем чтениях изменения и дополнения в краевой закон "Об административных правонарушениях в Приморском крае". <…> Ответственность будет наступать за непосредственное кормление собак без владельцев в местах, определенных правительством Приморского края, а также за оставление в указанных местах еды для животных (как собак, так и кошек). <…> В новой редакции законопроекта нарушение установленного нормативным правовым актом правительства Приморского края запрета на кормление собак без владельцев влечет предупреждение граждан. За повторное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

При этом поправки сохраняют право граждан кормить котов и кошек в любых местах, не оставляя при этом еду для животных после кормления. Теперь административная ответственность в регионе будет наступать и за воспрепятствование отлову безнадзорных животных. Для граждан, мешающих специализированным службам и организациям ловить, перевозить и передавать животных в приют, предусматривается штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Установлена административная ответственность и за нарушение запрета на оставление пищевых продуктов и отходов, кормов для животных в общественных местах. За первое правонарушение гражданам грозит предупреждение, за повторное - штраф от 2 до 4 тыс. рублей. Увеличены и штрафы за самовыгул домашнего животного. Административное взыскание составит от 3 до 5 тыс. рублей (ранее было 1,5 - 2 тыс. рублей).

Ранее запрещающие кормление собак поправки в постановление регионального правительства "Об утверждении порядка предотвращения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан в Приморском крае" подписала первый вице-губернатор, председатель регионального правительства Вера Щербина. Согласно этим поправкам, запрет должен снизить риски причинения собаками без владельцев вреда жизни и здоровью граждан. В документе перечисляются места, где кормление собак запрещено, в список вошли медучреждения, детские и спортивные площадки, дворы многоквартирных домов, остановки и автозаправки, места накопления бытовых отходов и тепловые сети.