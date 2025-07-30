Среди тем значатся: привязанность и ее роль в развитии ребенка, детско-родительские конфликты, деструктивное воспитание, кризисы в супружеских отношениях

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Практический сборник кейсов для формирования родительской компетентности у молодых семей издал Новосибирский педагогический государственный университет (НГПУ). Об этом ТАСС сообщили в вузе.

"Это своеобразная тренировка мышц родительства, критического мышления и эмпатии. Пособие разработано в рамках государственного задания Минпросвещения России, направленного на формирование родительской компетентности у молодых семей", - сказали ТАСС в НГПУ.

Среди тем значатся: привязанность и ее роль в развитии ребенка, детско-родительские конфликты, деструктивное воспитание, кризисы в супружеских отношениях. Все это - в формате учебных задач, диалогов, ситуаций, которые нужно разобрать и решить. Учебник создан совместно авторами Института детства и факультета психологии НГПУ - результат междисциплинарного подхода, где на семью смотрят с разных профессиональных ракурсов.