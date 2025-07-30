ИО РАН: экосистема пляжей Черного моря заметно восстановилась после нефтеразлива

Микрофитобентос в полосе наката, подвергшейся наиболее сильному воздействию мазута, проявил заметные способности к восстановлению

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Исследования микроорганизмов в полосе наката волн на черноморских пляжах показали заметное восстановление экосистемы. Улучшения начались сразу после уборки сплошной пленки мазута, сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова (ИО) РАН.

"Полученные результаты наблюдений свидетельствуют о том, что микрофитобентос (микроводоросли, бактерии - прим. ТАСС) в полосе наката, подвергшейся наиболее сильному воздействию мазута на протяжении нескольких месяцев после разливов, проявил заметные способности к восстановлению. А поскольку эти сообщества являются кормовой базой для большинства беспозвоночных животных, колонизирующих песчаное дно мелководий, можно говорить и о начале восстановления этой области прибрежной экосистемы уже на ранних этапах после разливов - по сути, в первые дни после уборки сплошной пленки мазута, покрывавшей полосу прибоя", - заявил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ ИО РАН Филипп Сапожников, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее ученые изучили черноморские пляжи на предмет различных видов загрязнений. В частности, океанологи отобрали пробы рыхлого грунта с целью оценки степени загрязнения полосы наката морского побережья, а также проанализировали состояние микроводорослей, цианобактерий и простейших, способных к фотосинтезу и развивающихся в поверхностном слое донных отложений. Исследования велись в полосе наката - зоне непосредственного контакта между сушей и морем. Именно здесь происходят события, являющиеся следствием и отображением как береговых процессов, так и морских.

Мониторинговые исследования экосистемы песчаного дна в полосе наката проводятся ИО РАН на различных пляжах Черного моря на протяжении четырех последних лет. В частности, речь идет о весеннем и осеннем состояниях этой области морской экосистемы на песчаных пляжах Керчи, Анапы (Джемете), Цемесской и Голубой бухт, а также бухты Вулан, Лермонтовского и Туапсе.

"После массированных разливов мазута, произошедших в декабре 2024 года в Керченском проливе, ученые из лаборатории экологии прибрежных донных сообществ провели две серии весенних наблюдений за состоянием микрофитных сообществ Анапы - по результатам экспедиций в марте и апреле 2025 года. Анализ показал, что уже весной текущего года сообщества имели облик, характерный для этого сезона года, не несли признаков угнетения и не проявляли черт деградации", - отметили в институте.

В частности, в полосе наката был взят песок с мазутом, помещен в морскую воду из тех же мест в условиях, приближенных к природным, и на поверхности песка экспонированы предметные стекла. Наблюдения показали, что уже через три дня на стеклах, естественным образом вымазанных мазутом с песка, успешно начали расти колониальные поселения некоторых видов диатомей, уже известных ранее для этого района побережья.