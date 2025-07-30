Работа состоит из трех глав

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Первое исследование об истории крымской прессы начиная со второй половины XIX века, момента выхода первого регулярного издания в регионе "Таврические губернские ведомости" в 1838 году, вышло в свет. В нем впервые представлены данные о развитии в том числе и этнической прессы до революции, охвачен период Гражданской войны и становления советской власти в Крыму, сообщила ТАСС автор книги, доктор филологических наук, профессор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) Наталья Яблоновская.

"В исследовании охвачен более чем 100-летний период с момента выхода первой газеты в Крыму в 1838 году и по 1941 год. Работа состоит из трех глав, последовательно рассматривающих прессу Крыма в дореволюционный период в составе Таврической губернии, в годы революций 1917 года и Гражданской войны и, наконец, в 20-тилетие Крымской АССР", - рассказала Яблоновская.

В книге приводятся данные об этнической прессе, в частности крымскотатарских, армянских, караимских и еврейских газетах и журналах, а также об общественно-политических, экономических, юмористических и сатирических изданиях. Ученый отмечает, что пресса дореволюционного времени широко освещала процессы, происходящие как в стране, так и на Крымском полуострове, затрагивались также общемировые проблемы. Впервые опубликованы данные о печатных изданиях периода Гражданской войны, выходивших в Крыму в период правления А.И. Деникина, П.Н. Врангеля, национальных и советских правительств.

Советские власти, по словам профессора, после исхода из Крыма войск генерала Врангеля в 1920 году, начали массовый выпуск газет на языках национальных меньшинств, чтобы привлечь на свою сторону колеблющееся население.

Поддержка этнической прессы

Как было установлено в результате исследования, важным сегментом системы прессы в Крыму после его взятия войсками Михаила Фрунзе в ноябре 1920 года, были этнические СМИ. На полуострове была предпринята попытка установления диалога между партийно-советскими органами и наиболее влиятельными этническими группами: крымскими татарами, немцами и армянами - с помощью соответствующих этнических изданий. И эти издания начали выходить. Таким образом большевики привлекали на свою сторону наиболее крупные этнические группы.

По словам ученого, с ноября 1920 года в Крыму выходило более 20 изданий на национальных языках: крымскотатарская газета "Енъи дюнья ("Новый мир"), газета немецких колонистов "Die Rote Krim" ("Красный Крым"), армянские: "Кармир уги" ("Красный путь"), "Колокол коммуны" ("Комунаи занг") и другие. Были специализированные журналы для работников сельского хозяйства и молодежи, журналы, посвященные вопросам философии и религии, литературные и сатирические, педагогические издания.

В них печатались произведения Максимилиана Волошина, Бекира Чобан-Заде, Константина Тренева и Сергея Сергеева-Ценского, литературная критика, научно-популярные статьи по народному хозяйству и культуре.

В то же время после установления в Крыму советской власти были закрыты все выходившие в дореволюционный период и во время Гражданской войны небольшевистские издания. Редакторы некоторых из них были расстреляны.

Актуальность исследования

В настоящее время история крымской прессы остается малоизученным сегментом истории отечественной журналистики, рассказала доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Минаева.

"Книга Яблоновской восполняет существующие пробелы и дает развернутую, полную, системную картину развития крымской прессы на протяжении дореволюционного и революционного периодов, а также довоенного двадцатилетия Крымской АССР (1921-1941). Подобные работы важны как подготовка для понимания тех общественно-политических процессов, которые происходят сегодня, и реакции на них общества", - отметила Минаева.

Исследование вышло при поддержке института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ и регионального министерства внутренней политики, информации и связи. По словам ученого, анализ крымской прессы важен для более глубокого понимания истории полуострова, процессов, проходивших в его общественной среде, особенностей взаимоотношения жителей Крыма и власти, а также закономерностей функционирования современной отечественной журналистики и журналистов.