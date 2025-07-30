Ограничения будут действовать пять дней

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" сообщает о временном закрытии туристических маршрутов на полуострове в связи с повышенной сейсмической активностью. Об этом рассказали ТАСС в учреждении.

"Данное решение принято на основании рекомендаций вулканологов с целью обеспечения безопасности посетителей. Пять дней для посещения будут закрыты объекты в Южно-Камчатском природном парке: вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский, пещеры вулкана Горелый. Введение данных ограничений обусловлено прогнозируемым риском камнепадов, который возрастает в условиях сейсмической нестабильности", - отметили в сети природных парков.

Кроме того, сеть природных парков просит воздержаться от посещения вулканов Авачинский, Козельский и экструзии Верблюд.