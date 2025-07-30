ВПП не повреждена

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского работает в штатном режиме после сильного землетрясения. Инфраструктура аэропорта не повреждена, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) (управляется УК "Аэропорты регионов") работал в штатном режиме во время сильного землетрясения 30 июля магнитудой до 8,7 баллов. Для безопасности пассажиров была проведена временная эвакуация зала ожидания. Имеются повреждения отделки, в том числе декоративных потолочных панелей. В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. Взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки в удовлетворительном состоянии, повреждений не выявлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время землетрясения один человек получил травму, ему оказана медицинская помощь. Здание аэропорта спроектировано и построено с учетом требований 10-балльной сейсмичности.