Респонденты признались, что хотели бы при помощи волшебства улучшить жизнь, путешествовать во времени и упростить повседневные задачи

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес" совместно с сетью книжных магазинов "Читай-город" провели опрос среди пользователей и выяснили, что 96% респондентов хотят иметь магические способности. Исследование проводилось ко Дню рождения Гарри Поттера (31 июля) - литературного персонажа серии романов английской писательницы Джоан Роулинг.

"31 июля мальчику, который выжил, исполняется 45 лет! На поттериане выросло целое поколение читателей-миллениалов, которым книги Роулинг привили любовь к чтению. <…> Интерес к магическим сюжетам и желание обладать волшебными способностями расцениваю двояко: как тягу к эскапизму из-за будничной усталости и как метафору веры в перемены к лучшему. Такие книги отвлекают от рутины, дарят новые эмоции и эндорфин, учат видеть волшебство в простых вещах, которые нас окружают", - считает редактор художественной литературы группы компаний "Литрес" Анна Данилина, чьи слова приводят в пресс-службе.

Согласно опросу, 96% респондентов мечтают о магии. Из них 40% видели волшебство, в то время как среди тех, кто не интересуется магией, лишь 20% были свидетелями чудес. Основные причины желания изучить магию - улучшение жизни (18%), путешествия во времени (17%) и упрощение повседневных задач (15%). Противники магии считают, что большая сила - это ответственность (16%), опасность (13%) или просто довольствуются жизнью без волшебства (12%).

Вспоминая величайших волшебников, респонденты назвали Дамблдора (19%), Гэндальфа (13%) и Гарри Поттера (12%). В пятерку также вошли Мерлин (10%) и Дед Мороз (8%). Те, кто мечтают о магии хотели бы уметь телепортироваться (10%), говорить на всех языках (9%) и исцелять людей (8%). Среди желаемых магических предметов - волшебная палочка (13%), расширяющаяся сумка Гермионы (12%) и маховик времени (9%).

Из чудесных существ респонденты мечтают приручить дракона (15%), волшебного кота (13%) и сову (12%). А если бы они попали в школу магии, большинство выбрало бы изучение заклинаний и чар (16%), защиту от темных искусств (13%) и зельеварение (12%).

Методология

Опрос проводился в июле 2025 года и в нем принимали участие более 1 500 пользователей из разных городов России. Респонденты заполняли анкеты через "Яндекс-форму". Участникам предложили как заранее подготовленные варианты ответов, так и возможность указать свои в разделе "Другое". Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.