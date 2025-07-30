Общая сумма составила 45,5 млрд рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские приставы в 2025 году увеличили на 21% объем взысканных долгов по алиментам. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, где подвели итоги работы за первое полугодие.

"За первое полугодие судебные приставы взыскали 45,5 млрд рублей задолженности по алиментам, это на 7,9 млрд больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, превысила 91%", - сообщили в ФССП. В первом полугодии 2024 года доля исполнительных производств, по которым выплачивались алименты, составляла 89%.

Благодаря применению к должникам комплекса принудительных мер в рамках более 3 тыс. исполнительных производств обеспечены жильем дети-сироты.

В рамках 11,4 тыс. исполнительных производств россияне, в первую очередь, дети были обеспечены бесплатными лекарственными препаратами, в том числе жизненно важными.

В производстве территориальных органов ФССП России находилось 149 разыскных дел по розыску детей, 59 из них прекращено в связи с розыском.