МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высоко оценила мужество медицинского персонала, не остановившего операцию во время землетрясения на Камчатке.

Дипломат обратила внимание на сообщения о том, что глава Камчатки Владимир Солодов представит к наградам врачей, продолживших операцию во время землетрясения.

"Телами закрыли!" - с восхищением отметила Захарова в своем Telegram-канале.

У берегов Камчатки утром 30 июля произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным властей, достигла 8,8. Оно стало сильнейшим землетрясением с 1952 года. Затем произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, есть пострадавшие, а также выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Обрушилась часть фасада детского сада в Петропавловске-Камчатском. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств. Волна цунами высотой 30 см достигла Японии, а в Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.