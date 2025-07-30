Реализация проекта позволит повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства правительства Москвы начали реконструкцию крупных очистных сооружений "Ватутинки-1" в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. В этом году приступили к реконструкции очистных сооружений "Ватутинки-1" в Троицке, в рамках которой построим новую канализационно-насосную станцию общей производительностью 2 тыс. куб. м в сутки", - сказал Бирюков.

Он отметил, что реализация проекта позволит повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.

"В рамках проекта смонтируем новое энерго-механическое оборудование, обновим системы электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации. Это поможет оптимизировать работу и эффективнее проводить регулярный мониторинг объекта. Дополнительно установим современную систему газоочистки для исключения неприятных запахов", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что ключевые узлы и механизмы, которые будут использоваться при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе. Диспетчеризация будет выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.