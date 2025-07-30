Судебные приставы за полгода выдворили из России 26 тыс. мигрантов

По данным ФССП, речь идет о нарушителях законодательства

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Судебные приставы за первое полугодие 2025 года принудительно выдворили из РФ 26 тыс. мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, где подвели итоги работы за первое полугодие.

"За пределы Российской Федерации выдворено 26 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство", - отметили в ФССП.

За весь 2024 год приставы выдворили более 87 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства в 66 иностранных государств, за 2023-й - 44 тыс. иностранцев.