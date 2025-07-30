Глава компании отметил, что почти все внутренние программы написаны сотрудниками холдинга и "защищены специально"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) анализируют ситуации в области информационной безопасности у коллег и проводят киберучения для поиска уязвимостей. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы тоже не стоим на месте. Мы анализируем всю ситуацию, которая происходит у наших коллег, мы делаем выводы. Мы стараемся заглянуть в будущее. У нас проходят киберучения. Мы сами стараемся выявлять у себя уязвимости. Одним из преимуществ является то, что у нас очень сильный блок ИТ", - сказал он.

По словам Белозерова, почти все программы в РЖД написаны сотрудниками холдинга, "они защищены специально". "Да, мы испытываем проблемы, но уровень именно защищенности высочайший", - отметил он.

В "Аэрофлоте" 28 июля сообщили, что в работе информационных систем произошел сбой. В связи с этим авиакомпания вынужденно корректировала расписание рейсов, в том числе путем переносов и отмен.