Дипмиссия пока не располагает информацией, сможет ли Алексей Галактионов беспрепятственно покинуть территорию хуситов

ДОХА, 30 июля. /ТАСС/. Гражданин России Алексей Галактионов, который получил ранение во время атаки хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" на сухогруз Eternity C, получает медицинскую помощь в одном из госпиталей захваченной повстанцами Саны. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Йемене.

"Мы разговаривали с нашим гражданином, он сейчас находится в одном из госпиталей Саны, получает полноценную медицинскую помощь, ему не нужны медикаменты дополнительные, его снабжают всем необходимым", - сказал представитель дипмиссии.

У посольства пока нет информации, сможет ли российский моряк беспрепятственно покинуть территорию хуситов.

Как сообщили ТАСС в дипмиссии, до настоящего момента мятежники не предъявляли гражданину РФ каких-либо требований.

"Нет. Пока хуситы не определяли никаких политических намерений, [не предъявляли] никаких требований к нему", - сказал представитель диппредставительства, отвечая на вопрос о том, если ли у российской стороны понимание того, что Галактионов сможет беспрепятственно покинуть территорию, находящуюся под контролем "Ансар Аллах".

Российские дипломаты прорабатывают возможность возвращения на родину моряка. Представитель дипмиссии, отметил, что посольство взаимодействует по этому вопросу с Ситуационно-кризисным центром МИД РФ и российскими дипломатами в Афинах, "которые находятся в прямом взаимодействии с компанией-судовладельцем".