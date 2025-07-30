Как сообщил доцент кафедры железобетонных и каменных конструкций Томского государственного архитектурно-строительного университета, Россия - единственная страна, вступившая в XXI век с комплексной картой сейсмического районирования и строгими нормативами

ТОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Российские нормативы в строительстве позволили избежать массовых разрушений во время мощнейшего землетрясения на Камчатке. Это говорит об их высокой эффективности, сообщил ТАСС доцент кафедры железобетонных и каменных конструкций Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Олег Пахмурин.

"Ключевые принципы проектирования, обеспечивающие устойчивость зданий во время землетрясений, это учет сейсмических нагрузок - все конструкции рассчитываются с учетом динамических воздействий, а не только статических. Применение специальных материалов и технологий - например, железобетонные каркасы (ЖБК) с повышенной пластичностью и прочностью и демпфирование, и виброизоляция - используются конструктивные решения, снижающие усилия, гасящие колебания", - сказал Пахмурин.

По его словам, Россия - единственная страна, вступившая в XXI век с комплексной картой сейсмического районирования и строгими нормативами. В частности, для Камчатки расчетная сейсмичность достигает 10 баллов.

"Благодаря этим мерам здания на Камчатке способны выдерживать сильные подземные толчки, сохраняя устойчивость. Это подтверждает эффективность российских нормативов в сейсмостойком строительстве", - отметил эксперт.