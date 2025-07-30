Эксперт Медведев: Камчатке и Сахалину нужно минимум 10 постов измерения цунами

Руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН заявил, что новые станции нужны в первую очередь на Курильских островах и открытом океанском побережье Камчатки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Недостаточное число станций для измерения цунами расположено на побережье Камчатки и Сахалина, требуется еще по меньшей мере 10-15 постов. Об этом заявил ТАСС руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Игорь Медведев.

"Сеть мониторинга цунами требует модернизации. Как минимум нужно добавить 10-15 станций измерения уровня моря и цунами на побережье Камчатского края и Сахалинской области. В первую очередь на Курильских островах и открытом океанском побережье Камчатки от мыса Лопатка до Усть-Камчатска", - сказал Медведев.

По его словам, в настоящее время сеть автоматизированных постов измерения уровня моря на Дальнем Востоке составляет всего около 20 постов, но они расположены очень неравномерно.

"Количества станций для достоверных оценок амплитуд цунами на российском побережье недостаточно. Так, например, на части тихоокеанского побережья России южнее Петропавловска-Камчатского до Японских островов нет автоматизированных постов слежения за цунами. Есть станция Озерная, но она уже со стороны Охотского моря. На Курильских островах работает единственная станция Курильск на острове Итуруп, но она находится со стороны Охотского моря", - отметил Медведев.