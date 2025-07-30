Суммарно граждане воспользовались биометрическими сервисами более 100 млн раз, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Порядка 7 млн человек самостоятельно прошли регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС), а за последний год этот показатель вырос почти в четыре раза. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Порядка 7 млн человек инициативно зарегистрировались в Единой биометрической системе. Данный показатель вырос почти в четыре раза за последний год. В июле прошлого года число пользователей, самостоятельно прошедших регистрацию, составляло 1,8 млн", - рассказал вице-премьер.

Согласно приведенным данным, суммарно граждане воспользовались биометрическими сервисами более 100 млн раз. В числе самых востребованных услуг - оплата покупок и проезда, оформление сим-карт, дистанционное банковское обслуживание, а также дополнительная защита личного кабинета на портале "Госуслуги".

Как отметили в пресс-службе Центра биометрических технологий, операторе Единой биометрической системы, ежедневно в системе регистрируется до 40 тыс. человек, а текущий среднесуточный прирост пользователей в пять раз превышает аналогичный показатель июля 2024 года. "Приложение, доступное на всех платформах, скачали уже более 3 млн раз", - добавили в пресс-службе.

О биометрической системе

Единая биометрическая система - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. Среди них: бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других.

Каждый пользователь системы самостоятельно управляет своими данными. На портале Госуслуг можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.

Законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина.