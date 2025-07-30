Роскомнадзор рекомендует пользоваться "доверенными российскими сервисами"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Доступ к сервису Speedtest ограничен в связи с выявленными угрозами безопасности. Об этом ТАСС сообщили в Роскомнадзоре.

В организации отметили, что доступ к сервису ограничили согласно постановлению правительства №127 от 12.02.2020. В сообщении отмечается, что поводом стали обнаруженные угрозы безопасности для сети связи общего пользования и рунета.

"Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами", - говорится в сообщении. В пресс-службе привели в пример приложение "Просеть", разработанное в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования, предназначенное для тестов скорости передачи данных, а также уровня сигнала и доступности сайтов для устройств на Android.