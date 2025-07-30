Растения московского фестиваля "Сады и цветы" передадут в сады в Донецке и в Крыму

Также почти 4,9 тыс. растений отправят в два научных центра

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. растений, представленных на столичном фестивале "Сады и цветы", передадут в Донецкий и Никитский ботанические сады. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе цикла фестивалей "Московские сезоны".

"По окончании теплого сезона московский фестиваль "Сады и цветы" дарит новую жизнь тысячам растений, которые украшали улицы и парки столицы. Порядка 5 тыс. южных растений - от величественных деревьев до изящных лиан и экзотических пальм - отправятся в два выдающихся ботанических сада: Донецкий и Никитский, расположенный в Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почти 4,9 тыс. растений будут отправлены в два научных центра. "Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе, основанный в 1964 году, раскинувшийся на площади 203 га. Его богатая коллекция насчитывает более 8 тыс. видов растений, а ученые сада посвятили себя сохранению и восстановлению флоры Донбасса. Никитский ботанический сад в Крыму - старейший научный центр России, основанный в 1812 году. Здесь собраны редчайшие растения со всех уголков мира, а сад славится своими достижениями в селекции и акклиматизации субтропических культур", - уточнили в пресс-службе.

Так, будут переданы 479 деревьев, включая кедры, сосны и вишни; 3 315 кустарников; 380 лиан; 672 многолетника; 130 пальм и семь папоротников.

Фестиваль "Сады и цветы" с 2017 года объединяет ландшафтный дизайн, экологическое просвещение и научные инициативы, пополняя коллекции ведущих научных учреждений - Ботанического сада МГУ, Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН и Московского зоопарка.

"Среди растений фестиваля "Сады и цветы" в этом году - настоящие жемчужины ботаники: брахихитон наскальный, известный как "бутылочное дерево", банан Энсета Maurelli. экзотическая лагерстремия индийская, величественный кедр ливанский и японский цитрус цитрофортунелла Кумкват. Передача растений - это не просто пересадка, а сохранение биоразнообразия и поддержка живой природы. Растения получают "вторую жизнь" в научных коллекциях, где учёные изучат их адаптацию к новым условиям и помогут сохранить уникальные виды для будущих поколений", - заключили в пресс-службе.