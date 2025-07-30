Новая платформа привлекает опрошенных вкладом в повышение безопасности данных и технологический суверенитет России, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. 64% россиян поддержали создание национального мессендежра Max. Новая платформа привлекает россиян безопасностью хранения данных, функциями и стремлением сохранить технологический суверенитет страны, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"15 июля 2025 года Правительство РФ определило национальным мессенджером цифровую платформу MAX, призванную удовлетворить общественный запрос на мультифункциональность в цифровой среде. Согласно полученным данным, идея создания национального мессенджера находит поддержку россиян (64%), а о его разработке осведомлены более половины наших сограждан (58%). Новая платформа привлекает россиян вкладом в повышение безопасности данных и технологический суверенитет России: для более чем половины пользователей мобильных приложений и мессенджеров (55%) важно, чтобы их данные хранились на российских серверах", - говорится в сообщении.

От Max пользователи ждут стабильного соединения в аудио- и видеозвонках, возможности отправлять большие файлы и приватности. По данным аналитического центра, 53% пользователей хотят видеть в мессенджере множество функций. Для опрошенных наиболее актуальны возможности записаться ко врачу, вызвать такси, а также ИИ-помощник, доступ к госуслугам, покупка билетов/бронирование и онлайн-заказы. Кроме того, для 55% граждан важно хранить данные именно на российских сервисах.

Опрос проводился 14-15 июля 2025 года, в нем приняли участие 2001 россиянин в возрасте от 18 лет.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.