Реализация проекта должна обеспечить транспортную и пешеходную доступность новых школьных зданий

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило проект строительства и реконструкции участков улично-дорожной сети в районе Восточный. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Проект предусматривает строительство участков проектируемого проезда №2, реконструкцию участков Главной улицы, проектируемых проездов №1, №2 и №5014, включая устройство пешеходных тротуаров и велодорожек, дополнительных светофоров и наземных пешеходных переходов, а также современных остановок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта должна обеспечить транспортную и пешеходную доступность новых школьных зданий, планируемых к строительству в районе Восточный.