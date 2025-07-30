На трех летних площадках - у фонтана Витали, в Пушкинском сквере и на Сретенском бульваре - пройдут "живые" чтения, лекции, экскурсии, мастер-классы и поэтические вечера

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Встречи с известными писателями и артистами пройдут на площадках проекта "Книга в городе", который проводится в рамках "Лета в Москве". Деятели культуры проведут вечерние чтения литературных произведений, рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

"Москвичей и гостей столицы ждет насыщенная программа проекта "Книга в городе", организованном департаментом культуры города Москвы. На трех летних площадках - у фонтана Витали, в Пушкинском сквере и на Сретенском бульваре - пройдут "живые" чтения, лекции, экскурсии, мастер-классы и поэтические вечера. Особое внимание зрителей всегда привлекает формат вечерних чтений со звездами. Актеры театра и кино, каждый в своей неподражаемой манере, читают для гостей проекта отрывки из любимых произведений", - уточнили в пресс-службе.

Так, 31 июля актриса Ангелина Стречина прочтет отрывок из романа Сергея Лукьяненко "Недотепа" в Пушкинском сквере в 19:00. В это же время с гостями проекта у фонтана Витали встретится актриса Дарья Урсуляк. Актрисы Анна Банщикова и Мила Ершова выступят на этих же площадках 1 августа. На следующий день вечерние чтения в Пушкинском сквере в 19:00 проведет актер Владимир Канухин, а на Сретенском бульваре в 18:00 пройдет встреча с актрисой Анной Котовой. В воскресенье, 3 августа, в Пушкинском сквере в 18:00 выступит актер Владислав Ценев, и в это же время на Сретенском бульваре участницей вечерних чтений станет актриса Александра Ребенок.

Кроме того, для посетителей площадок подготовили мастер-классы по иллюстрации к книге, созданию куклы-книжки со сменным гардеробом, закладок в технике оригами, рисованию иллюстраций пастелью на мольбертах, а также оформлению первой страницы блокнота с художницей Еленой Миковой. В Пушкинском сквере можно будет познакомиться с "Виниловыми сказками" и послушать "Золушку", присоединиться к литературным играм, а на Сретенском бульваре - услышать театральные чтения "Русская классика" с участием актеров Елены Захарченко и Владимира Волжина. У фонтана Витали пройдет презентация сборников стихов от редакции "Времена 2. Переплет". Гостей также ждут экскурсия "Знакомьтесь, Китай-город!" и исторический салон "Дамский будуар", литературные гостиные с прозаиком Галиной Стеценко и с поэтом и кинорежиссером Алисой Орловой, а также гала-концерт Всероссийского проекта "Поэты - России".

Проект "Книга в городе" проводится до 14 сентября в рамках "Лета в Москве". Три площадки - в Пушкинском сквере, у фонтана Витали и на Сретенском бульваре - открыты с 12:00 до 22:00 со вторника по воскресенье. Вход на площадки свободный, информацию о регистрации на мероприятия и программу можно найти на сайте книгавгороде.рф.

ТАСС - генеральное информационное агентство культурного проекта "Книга в городе".