Белоруссия вводила запрет на ввоз и реализацию гречневой крупы алтайских компаний "Вега-инжиниринг" и "Дары полей"

БАРНАУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Введение в Республике Беларусь запрета на ввоз гречки производителей Алтайского края было допущено из-за ошибки определенных служб. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра зарубежного государства Юрий Шулейко.

"Что касается гречки, я хочу сказать, это просто ошибка определенных служб, не более того. Мы гречку вашу любим, мы ее тоже производим, и научились именно у вас ее производить. И не верьте, так сказать, не цепляйтесь, пожалуйста, к таким вот маленьким непонятностям, которые нас, может быть, просто специально провоцируют", - сказал Шулейко.

Ранее Белоруссия ввела запрет на ввоз и реализацию гречневой крупы алтайских компаний "Вега-инжиниринг" и "Дары полей". Основанием для ограничения стало выявленное несоответствие продукции требованиям ГОСТ по времени варки: по данным белорусских специалистов, крупа готовилась 29 минут при нормативе не более 25. Позднее эмбарго на продажу было снято после переговоров между белорусским Госстандартом и российским Россельхознадзором.

Алтайский край - крупнейший производитель гречки в РФ. Продукция поставляется в том числе в Госрезерв, где проходит проверку на соответствие ГОСТ.