Списки наблюдателей будут направлены за три дня до голосования в территориальные избирательные комиссии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) Москвы обеспечит общественное наблюдение на экстерриториальных участках в столице для голосования иногородних граждан на осенних выборах. Об этом сообщил в ходе заседания ОП Москвы ее председатель Вадим Ковалев.

"14 сентября состоятся выборы высших должностных лиц субъектов РФ, Москва организует возможность проголосовать на региональных выборах для жителей ряда субъектов РФ, которые в это время по самым разным причинам находиться в Москве. <…> Региональная общественная палата назначает наблюдателей в избирательные комиссии на территории соответствующих субъектов России. Так как экстерриториальные избирательные участки образованы на территории Москвы, наблюдателей на них также должна назначать Общественная палата города Москвы, при этом ОП вправе назначить в каждую участковую комиссию не более трех наблюдателей на каждый день голосования", - сказал Ковалев.

Он уточнил, что списки наблюдателей будут направлены за три дня до голосования в территориальные избирательные комиссии. "Наш корпус наблюдателей сейчас - это практически 35 тыс. человек, <…> у нас более 15 тыс. наших коллег, друзей проработали с нами три компании подряд", - добавил Ковалев.

Спикер столичной палаты заверил, что столичных наблюдателей проинформируют о предстоящих выборах, также они традиционно пройдут обучение перед днями голосования, в ходе которого их познакомят с новыми техническими средствами, которые будут использованы на избирательных участках. "Отдельно проходит обучение наших наблюдателей по пользованию приложения, которое мы называем "Мобильный наблюдатель". Там у нас чек-листы, шаблоны, различные информационные ресурсы и так далее. Ну, и подробно, конечно, [наблюдатели] изучают организацию работы на избирательных участках. Наблюдателей мы обучаем выявлению нарушений, ошибок в работе комиссии, учим оказывать содействие по их исправлению, а также подготовке жалоб в случае неустранения таких нарушений", - пояснил председатель палаты.

Он добавил, что также наблюдатели будут назначены из числа зарегистрированных по месту жительства в соответствующих регионах. "При организации наблюдения при проведении в Москве электронного голосования на выборах высших должностных лиц субъектов РФ Общественная палата Москвы планирует активное взаимодействие с нашими коллегами из общественных палат субъектов РФ по формированию списка наблюдателей на эти выборы. И общественные палаты, конечно, с нами на связи, мы уже первые письма получаем", - подчеркнул Ковалев.

По его словам, кандидаты из корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы имеют высокий уровень подготовки, знания избирательного законодательства и умеют обращаться с терминалами электронного голосования. "Уверен, что наблюдение будет организовано на достойном уровне", - заключил председатель ОП Москвы, анонсировав встречу с представителями общественных палат субъектов России и юристами.

Выборы в 2025 году

В предстоящий единый день голосования, 14 сентября, запланировано более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе. Будет замещено около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей регионального уровня. Проголосовать смогут порядка 55 млн избирателей.

Всего в Москве в 2025 году планируется создать 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернаторов. Участие в проекте примут 19 регионов, где в сентябре запланированы выборы высших должностных лиц.

24 июля Мосгоризбирком выразил готовность по обращению избирательной комиссии Курской области организовать экстерриториальные участки для голосования жителей данного и других регионов РФ на осенних выборах в 2025 году - через терминалы электронного голосования (ТЭГ), в том числе они могут быть расположены в МФЦ, на станции метро "Курская" и в гостинице. Члены комиссии утвердили перечень из 14 адресов для размещения участковых избирательных комиссий, которые предлагаются регионам для проведения голосования.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заверила, что голосование на экстерриториальных участках будет обеспечено видеонаблюдением, охраной общественного порядка, на местах будут работать наблюдатели.

Опыт столицы

Москвичи на выборах депутатов Мосгордумы в 2024 году могли проголосовать электронно - онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, если предварительно заявили об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках было не нужно.

Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва проголосовали более 3,1 млн москвичей, из них бумажными бюллетенями проголосовали лишь 142 тыс. избирателей. Итоговая явка превысила 40%. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Москвы, в сентябре 2024 года превышала 7,8 млн.