Глава города Ханлар Пашабеков сообщил, что вода в некоторых микрорайонах отсутствует более 10 дней

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Более 10 дней остается без водоснабжения часть древнего Дербента. Поручено усилить подвоз воды населению, написал в Telegram-канале глава города Ханлар Пашабеков.

"Уже более 10 дней жители ряда микрорайонов Дербента не получают воду. Ситуация возникла из-за аварий на водоводе "Кайтаг-Дербент". Ремонтные бригады работают, но жителям от этого не легче. Заключая договор с "Единым оператором Республики Дагестан", город рассчитывал на улучшение сложившейся годами ситуации. А на деле мы видим обратное! Требуем воплотить на практике все обещания об организации качественного водоснабжения. <…> Поручил усилить подвоз воды", - сказал Пашабеков.

По его словам, принято решение об увольнении ответственных руководителей и сотрудников местного филиала за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

"Не выдерживает критики и обратная связь организации. Дозвониться на горячую линию невозможно, обращения в соцсетях игнорируются. Если нам вы не даете точную информацию - что говорить о жителях? В очередной раз обращаемся: наладьте обратную связь с населением. Все обращения жителей будут оперативно передаваться службам. Вся имеющаяся техника администрации задействована. Но необходимо привлечь и дополнительные водовозы", - добавил Пашабеков.

Как рассказал глава Дербента, пока воды нет, необходимо произвести перерасчет.

"Считаю, что у "Единого оператора Республики Дагестан" нет морального и законного права взимать плату за период отсутствия воды. Необходимо произвести перерасчет. Дорогие дербентцы! Несмотря на то, что полномочия по водоснабжению переданы оператору, администрация города не снимает с себя ответственности. Нахожусь на связи со всеми структурами. Буду держать вас в курсе ситуации", - заключил Пашабеков.