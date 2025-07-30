Помог самолет Росгидромета, который привлекли при закладке урожая, отметил губернатор края Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Рекордный для региона урожай зерна собрали на Ставрополье, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Жатва на Ставрополье завершена. Результат рекордный. Собрали 10 млн 31 тыс. тонн. Это лучший в истории края показатель по зерновым и зернобобовым, без кукурузы", - написал Владимиров.

Он напомнил, что средняя урожайность - 44,2 центнера с гектара.

"На 10 центнеров больше, чем в прошлом году. В том числе помог самолет Росгидромета, который мы привлекали при закладке урожая. Будем эту практику продолжать", - добавил глава региона.