По словам Героя России, в регионе не зафиксировано подобных разрушений благодаря сейсмоустойчивому строительству

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Разрушений на Камчатке из-за землетрясений, подобных произошедшим в Нефтегорске в 1995 году, удалось избежать благодаря сейсмоустойчивому строительству. Такое мнение высказал ТАСС спасатель международного класса, Герой России Владимир Легошин, неоднократно принимавший участие в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в России и за рубежом.

"В тех районах, а это очень сейсмоопасные районы, в советское строили по нормативам устойчивости, предполагающим многобалльное землетрясение. Знали, что будет сильное землетрясение, но не знали, когда. Поэтому и разрушений нет серьезных", - сказал он, отметив работу строителей.

Магнитуду землетрясения на Камчатке Легошин охарактеризовал как очень высокую. Для сравнения в поселке Нефтегорск на Сахалине сила толчков оценивалась в 7,6 балла. В результате произошедшего там в 1995 году землетрясения погибли 2 040 человек из 3 197, проживавших в поселке, 720 человек пострадали. "В Нефтегорске разрушен был район Черемушки, там дома были построены без учета сейсмоустойчивости", - добавил Легошин, который участвовал в ликвидации последствий этого землетрясения и лично спас там девять человек.

По прогнозу спасателя, если на Камчатке будут афтершоки, то разрушений от них также быть не должно.