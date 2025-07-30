По словам министра физической культуры и спорта республики Рашида Узденова, в северной части Черкесска за счет средств государства и частных инвестиций строят крупный физкультурно-оздоровительный комплекс

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Объем финансирования мероприятий, направленных на развитие спорта в Карачаево-Черкесии (КЧР), в среднем ежегодно составляет около 500 млн рублей, сообщил министр физической культуры и спорта республики Рашид Узденов на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Суммы колеблются в зависимости от ряда факторов, например, от стоимости строительства. В среднем это где-то полмиллиарда рублей. В этом году чуть больше: начали реализовывать интересные проекты в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП)", - сказал Узденов.

По словам министра, сейчас в северной части Черкесска за счет средств государства и частных инвестиций строят крупный физкультурно-оздоровительный комплекс. Реализовать проект стоимостью более 1 млрд рублей планируется к 2027 году. "В ближайшее время также хотим заключить соглашение о реализации следующего объекта там же северной части города. Объем финансирования - около миллиарда рублей. Это частные и государственные инвестиции", - отметил Узденов.

В марте 2025 года сообщалось, что парламент КЧР поддержал концессионное соглашение по строительству спорткомплекса в рамках ГЧП. Проект, в частности, предусматривает создание универсальных площадок для игровых видов спорта, до 7,5 км лыжероллерной и велосипедных дорожек, веревочного парка и скалодрома.