По словам зампредседателя правительства области Руслана Циганенко, они необходимы для улучшения ситуации с водоснабжением и обеспечения водой при ее отсутствии

ГЕНИЧЕСК, 30 июля. /ТАСС/. Херсонская область нуждается в дополнительных автоцистернах для подвоза воды в населенные пункты, которые испытывают трудности с водоснабжением. Об этом заявил ТАСС зампредседателя правительства области Руслан Циганенко.

"Для улучшения ситуации и обеспечения водой при ее отсутствии Херсонская область нуждается в дополнительной специализированной технике - порядка 14 автоцистернах для подвоза воды в населенные пункты с дефицитом воды. Предприятию ГУП ХО "Облводоканал" поручено обеспечивать заправку установленных резервуаров для питьевой воды, подвоз воды имеющимися автоцистернами, проводить мероприятия по модернизации скважин, расчистке и размывке стволов скважин для увеличения дебита. Раздача воды осуществляется как напрямую из автоцистерн, так и через расставленные по улицам емкости", - сказал он.

Циганенко добавил, что в трех округах региона ситуация с водоснабжением является катастрофической из-за резкого падения уровней воды в артезианских скважинах. "На сегодня сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением населения, в частности, Каховского муниципального округа, Верхнерогачикского муниципального округа и Великолепетихского муниципального округа. Указанные муниципальные образования ощутили резкое падение уровней воды в артезианских скважинах, вплоть до полного осушения водозаборов. У нас существует общий вододефицит с учетом потерь - порядка 4 240,50 куб. м в сутки", - сказал он.

Зампред правительства региона уточнил, что нехватка воды в Великолепетихском округе составляет 1 тыс. куб. м в сутки, в Каховском округе - 3 368,30 куб. м в сутки, в Верхнерогачикском округе - 113,4 куб. м в сутки. По его словам, этот дефицит увеличивается с учетом летнего периода. "Мы понимаем, что на сегодня по сравнению с необходимыми объемами потребности питьевой воды в Донецке - это не цифры, но мы также понимаем, что вода - это не абстрактные цифры дефицита. Вода - это люди", - подчеркнул он.

Циганенко также отметил, что Херсонская область сталкивается с растущим дефицитом водных ресурсов вследствие разрушения Каховской ГЭС. "Эта техногенная катастрофа привела к обмелению и падению уровня воды на территории левобережья Херсонской области и практически выводу из эксплуатации ранее действующих поверхностных источников - Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов. Уровень подземных вод с каждым днем значительно снижается, что приводит к сокращению количества работающих артезианских скважин и снижению дебита оставшихся работающих скважин в населенных пунктах вдоль берега реки Днепр", - пояснил собеседник агентства.

Разрушение Каховской ГЭС

Утром 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м. Погибли 59 человек. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, Каховское водохранилище фактически перестало существовать.