ТАСС: Дмитрия Хрусталева сняли с рейса Калининград-Москва за дебош

В правоохранительных органах сообщили, что телеведущий был пьян и оскорблял пассажиров

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса из Калининграда в Москву из-за пьяного дебоша. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Хрусталева сняли с рейса, летевшего из Калининграда в Москву. Телеведущий был пьян, нецензурно выражался, оскорблял пассажиров. Также он поругался со стюардессой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за пьяного дебоша комика рейс был задержан. В отношении нарушителя составлен административный протокол.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Храброво от сотрудника службы пассажирских перевозок поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна сообщением Калининград - Москва требуется наряд полиции. Транспортными полицейскими установлено, что 46 -летний мужчина, уроженец Москвы, нарушает общественный порядок: выражается нецензурной бранью в отношении бортпроводника. Мужчину отвезли в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. Он заплатил штраф за недостойное поведение.

Хрусталев - российский актер театра, кино, комик, телеведущий. Он является бывшим участником КВН и резидентом Comedy Club.