Мера поддержки предусмотрена для участников специальной военной операции, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза и их детей-инвалидов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 7,5 млн рублей выплатят участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям в качестве новой меры поддержки в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"С июля в Московской области ввели новую меру поддержки для участников СВО и их детей-инвалидов - ежегодную выплату. Она направлена на повышение мобильности, включая возможность использования услуг такси для обеспечения их доступа к социально-значимым объектам", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что данная мера поддержки предусмотрена для участников СВО, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. Также выплату может оформить семья бойца, которая воспитывает ребенка-инвалида.

По словам министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина, заявление можно подать в онлайн формате. "Теперь бойцы и их семьи могут подать заявление на получение новой выплаты не выходя из дома. В бюджете региона на эту поддержку выделено 7,5 млн рублей", - цитирует пресс-служба Кирюхина.

Выплата предоставляется раз в год в размере 24 тыс. рублей. Новую поддержку может получить участник СВО, имеющий 2 или 3 степень ограничения способности к самостоятельному передвижению, либо 3 степень ограничения способности к ориентации.