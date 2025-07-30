В Москве призвали использовать для поездок во время грозы городской транспорт

По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь с грозой и ветер до 15 м/с

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Жителям и гостям Москвы рекомендуют использовать общественный транспорт для поездок по городу в непогоду. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Синоптики прогнозируют дождь с грозой - соблюдайте дистанцию и скоростной режим. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в Москве ожидаются кратковременный дождь с грозой и ветер до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют не отвлекаться на телефон во время движения; избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, а также для поездок по городу, по возможности, использовать метро.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД. Если увидите сломанный знак/светофор, звоните с мобильного по номеру 3210", - добавили в департаменте.