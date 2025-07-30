В ДНР для экономии воды отключат автомойки от централизованного снабжения

Их владельцам рекомендовано задействовать альтернативные пути снабжения, включая скважины

ДОНЕЦК, 30 июля. /ТАСС/. Около 270 автомоек по всей ДНР отключат от централизованного водоснабжения на фоне острого дефицита воды в республике, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

"В связи с продолжающейся сложной ситуацией с водоснабжением в республике, руководство прилагает максимум усилий для обеспечения жителей качественной и бесперебойной подачей воды. Одной из вынужденных мер стало отключение от централизованного водоснабжения автомоек, что позволит перераспределить ресурсы и снизить нагрузку на существующую водопроводную сеть", - приводит пресс-служба слова главы Минстроя Владимира Дубовки.

Отмечается, что планируется отключить около 270 моек. Их владельцам рекомендовано задействовать альтернативные пути снабжения, включая скважины.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса. Осложняют ситуацию обстрелы со стороны ВСУ, которые приводят к перебоям в подаче даже по усеченному графику.