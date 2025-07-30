Доля вовлеченных в спорт жителей КЧР превысила 60%

В 2030 году планируется увеличить долю вовлеченных в спорт жителей республики до 70%, отметил министр физической культуры и спорта республики Рашид Узденов

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. Число регулярно занимающихся физкультурой и спортом жителей Карачаево-Черкесии (КЧР) превысило 60% по итогам первого полугодия 2025 года. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта республики Рашид Узденов на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

В конце 2020 года этот показатель в КЧР был 46,5%.

"У нас на сегодняшний день более 60% населения занимается физической культурой и спортом. Это очень высокий показатель", - сказал Узденов.

Он отметил, что в 2030 году планируется увеличить долю вовлеченных в спорт жителей республики до 70%.

По словам министра, ежегодному росту численности систематически занимающихся физкультурой и спортом способствует развитие и модернизация спортивной инфраструктуры региона: строительство новых споробъектов, реконструкция существующих спортивных сооружений, а также мероприятия, призванные популяризировать спорт и активный образ жизни.